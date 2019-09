Team Fortebraccio: Corradini torna sul podio

Corradini ha regalato un importante piazzamento sul podio al Team Fortebraccio arrivando 2° nella gara nazionale Dalle Mura al Muro riservata ad elite ed under 23, che si è disputata oggi a Pinerolo (in provincia di Torino). Corradini è stato assoluto protagonista in questa competizione ed ha tagliato la linea del traguardo con appena 2” di ritardo dal vincitore Baldaccini. La squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli ha interpretato la corsa nel migliore dei modi ed ha ottenuto grazie a Yaroslav Parashlhak un altro prestigioso piazzamento nella top ten (6°, nel gruppetto giunto con 47” di ritardo). Ottimo risultato di squadra quindi per gli elite e under 23 che torneranno in gara martedì 10 settembre alla 79° Coppa Ciuffenna, in programma a Loro Ciuffenna (in provincia di Arezzo) alle ore 13:45. Iscritti a questa prova Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Alessandro Cuccagna, Francesco Caroti, Michele Corradini, Edoardo Corridori. Buona prestazione anche per la squadra juniores al Gran Premio Medri Casalinghi che si è corso a Ponte Abbadesse di Cesena. Per la compagine guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi da segnalare l’11° posto di Lorenzo Celestini e il 15° di Francesco Caroti. Non sono invece arrivati piazzamenti degni di nota per gli allievi guidati dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori nella 52° Coppa D’Oro che si è svolta a Borgo Valsugana (provincia di Trento) e per gli esordienti guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori che ieri hanno corso a Borgo Valsugana (in provincia di Trento) la 13° Coppa di Sera.

