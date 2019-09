Gli auguri di buon anno scolastico del sindaco Carizia e dell’assessore Villarini

Si avvicina sempre di più il suono della prima campanella e per questo, nella mattinata di lunedì 9 settembre, il sindaco Luca Carizia e l’assessore comunale all’Istruzione, Alessandro Villarini, hanno ricevuto in Municipio le dirigenti scolastiche Franca Burzigotti (Campus “Leonardo Da Vinci), Angela Monaldi (II Circolo), Silvia Reali (I Circolo) e il professor Dario Orsini (in rappresentanza della dirigente dell’Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga, Gabriella Bartocci), per gli auguri di inizio anno scolastico.

“A nome dell’Amministrazione Comunale tutta – affermano il sindaco Carizia e l’assessore Villarini – auguriamo un buon anno scolastico agli alunni, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, al corpo docente e al personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Rivolgendoci in particolare ai nostri studenti, l’auspicio è che questa nuova avventura venga intrapresa con la giusta serenità, serietà e consapevolezza nel considerare lo studio come il migliore investimento per un futuro da cittadini liberi e protagonisti”.

Anche in quest’anno scolastico, come stabilito da una delibera di Giunta, i servizi di mensa e di trasporto avranno inizio il primo giorno di scuola. Il nido d’infanzia comunale ha aperto i battenti già dal 2 settembre mentre le attività del Centro Bambini prenderanno il via l’11 settembre.

