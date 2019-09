Citta’ di Castello pallavolo settore giovanile femminile Serie c femminile: linea verde rinforzata con Boni e Verdini

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile a fronte del nuovo programma di sviluppo di un team giovane per guardare al futuro e riprogrammare una crescita delle proprie atlete da inserisce negli anni a venire anche nelle squadre di categoria superiore, grazie alla collaborazione tecnica con il Sangiustino volley, inserisce nel proprio roster l’atleta Boni Chiara (2002); ruolo banda ricevitore/attaccante ed ultimo anno giocato in serie D proprio con la società altotiberina dove ha dimostrato che con impegno e dedizione di essere un elemento su cui poter puntare per ricevere un contributo di qualità. Anche un’altra giovanissima sempre in posto 4, quale banda ricevitore/attaccante che andrà a rafforzare il team del tecnico Enrico Brizzi sarà Verdini Letizia proveniente dalla NVBSansepolcro; l’atleta, classe 2003 ha doti e margini di crescita importanti che potranno essere ancor più perfezionati affrontando una stagione dove l’impegno e l’attenzione tecnico/tattica dovrà essere applicata al massimo. Le atlete dimostratesi entusiaste di affrontare questa stagione sportiva con i colori biancorossi si sono già messe a disposizione dell’allenatore e già stanno sudando in palestra.

