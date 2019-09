Calcio eccellenza: ottimo esordio per la Baldaccio Bruni che nella 1° giornata di campionato supera 2-1 in casa il Foiano

Buona la prima per la Baldaccio Bruni Anghiari che ha vinto 2-1 in casa con il Foiano nella 1° giornata del campionato di Eccellenza Toscana Girone B. Derby equilibrato ed avvincente deciso per la squadra di mister Guazzolini dalla doppietta del neo attaccante Invernizzi, mentre agli ospiti non è bastata la rete realizzata da Monaci. I biancoverdi si sono fatti preferire nella prima parte di gara ed hanno saputo soffrire resistendo poi al tentativo di rimonta della compagine di mister Bernacchia. Vittoria importante quindi per la Baldaccio che ha cominciato con il piede giusto la nuova avventura.

La cronaca del match

Mister Guazzolini schiera la Baldaccio con Giorni in porta, Piccinelli, Rosati, Adreani e Farinelli in difesa, Torzoni, Bruschi e Alomar a centrocampo, Bucaletti, Invernizzi e Quadroni in attacco. Nel Foiano di mister Bernacchia il riferimento avanzato è come sempre Monaci.

La prima occasione del match arriva al 4’ ed è in favore del Foiano con lo stop e la conclusione fuori misura da buona posizione dell’ex Fabianelli. Due minuti dopo la Baldaccio passa in vantaggio con l’ottima azione avviata da Rosati, rifinita dal traversone di Quadroni e capitalizzata dal tocco vincente di Invernizzi, che si fa trovare al posto giusto e firma il gol dell’1-0. Al 19’ biancoverdi ancora pericolosi con il sinistro velenoso di Quadroni che termina non lontano dallo specchio. Nella seconda parte di tempo il Foiano va per due volte ad un soffio dal pareggio. Al 32’ con il colpo di testa di Undini respinto da Giorni ed al 41’ con la spettacolare punizione di Zacchei che calcia verso la porta dalla propria metà campo trovando però la deviazione sopra la traversa di Giorni. All’intervallo la compagine di casa è avanti 1-0.

Nella ripresa, al 4’, la Baldaccio raddoppia grazie al recupero palla di Alomar, al preciso assist di Bucaletti e al tocco sottomisura effettuato ancora una volta dal sempre puntuale Invernizzi. Il Foiano reagisce subito ed accorcia le distanze 2’ dopo con il favoloso destro a giro di Monaci che si insacca alle spalle dell’incolpevole Giorni. Al 22’ gli ospiti vanno vicini al pareggio con la deviazione acrobatica effettuata da Francesco Vichi sugli sviluppi di un corner. La gara si mantiene avvincente e le due squadre si danno battaglia in ogni zona del campo. Il Foiano preme, ma fatica a creare occasioni, la Baldaccio alleggerisce la pressione al 31’ con il tiro centrale di Barbini (liberatosi nello stretto) e al 43’ con il destro potente di Invernizzi parato dal portiere Colcelli (subentrato poco prima a Liberali). Due pericolosi traversoni e un paio di tiri effettuati da fuori dal Foiano fanno tremare i tifosi biancoverdi, ma la Baldaccio resiste e festeggia l’esordio vincente. La squadra di mister Guazzolini conquista i primi tre punti della nuova stagione, il Foiano esce a mani vuote nonostante una prova di carattere.

Mercoledì entrambe le squadre giocheranno in notturna la gara di ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza Toscana: la Baldaccio in casa con il Terranuova Traiana per ribaltare il ko dell’andata (3-2), il Foiano sempre tra le mura amiche ma per difendere la vittoria centrata in trasferta con la Sinalunghese (1-0).

Il commento di mister Guazzolini

Il tecnico biancoverde Tommaso Guazzolini a fine partita ha espresso la sua “gioia per questa vittoria che è arrivata al termine di una gara avvincente ed incerta. Nel primo tempo siamo stati molto bravi a sbloccare il punteggio e a fraseggiare con qualità senza concedere nulla, poi nella ripresa abbiamo subito trovato la rete del 2-0. La prodezza di Monaci ha riaperto la sfida, ma pur concedendo campo agli avversari, siamo riusciti nell’intento di conservare il vantaggio e di limitare le occasioni del Foiano. Era la prima di trenta battaglie calcistiche ed era importante centrare il massimo risultato. Per cominciare al meglio la stagione e per dare una risposta concreta dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa in Coppa. Ho visto una buona Baldaccio, anche se sappiamo di dover lavorare tanto per migliorare ancora. Mercoledì ci aspetta una gara difficile, ma daremo il massimo perché teniamo alla Coppa e proveremo con tutte le nostre forze a passare il turno”.

Il tabellino del match

BALDACCIO BRUNI – FOIANO 2-1

BALDACCIO BRUNI ANGHIARI: Giorni, Piccinelli, Farinelli, Rosati, Adreani (Barbini 62’), Bruschi, Bucaletti (Bruni 78’), Torzoni, Invernizzi, Alomar (Angiolucci 62’), Quadroni.

A disposizione: Piccini, Panicucci, Piomboni, Capacci, Goretti, Battistini.

All. Tommaso Guazzolini.

FOIANO: Liberali (Colcelli 82’), Fabianelli (Pasqui 85’), F. Vichi, Zacchei, Mingiano, Undini, Scortecci, Monaci, Sensitivi (L. Vichi 51’), Mostacci, Borgogni (Catalano 64’).

A disposizione: Urgolo, Tognalini, Bacciarini, Memoli, Sellami.

All. Marco Bernacchia.

Arbitro: Serani de L’Aquila. Assistenti: Cardini e Giordan di Firenze.

RETI: Invernizzi (B) al 6’ e al 49’, Monaci (F) al 51’.

Note. Ammoniti: Bruschi, Bucaletti, Farinelli, F. Vichi, Monaci. Angoli: 2-7. Recupero: 1’+4’.

