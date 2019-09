Bilancio positivo per la 51^ mostra nazionale del cavallo. Cavargini: “poste le premesse per lo sviluppo della manifestazione

“La 51^ edizione ha posto premesse importanti per lo sviluppo della manifestazione, evidenziando le potenzialità del parco Alexander Langer e dell’area circostante, che sono importanti, molto apprezzate dal pubblico e che siamo determinati a sviluppare con un progetto di graduale crescita dell’evento con il quale riportare la Mostra del Cavallo a essere punto di riferimento nazionale nel settore, contando sul supporto fondamentale del Comune di Città di Castello, della Regione Umbria e del tessuto imprenditoriale del territorio”.

E’ il bilancio del presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini, che sottolinea la soddisfazione per la risposta degli appassionati in termini di presenze all’edizione 2019, nonostante l’incertezza delle condizioni meteorologiche della giornata conclusiva abbia condizionato la partecipazione degli spettatori agli eventi in programma, che si sono comunque svolti tutti regolarmente, compresa la finale della Polo Cup, che ha visto trionfare la squadra del rione San Giacomo sulla Mattonata, e il gala “Amor cortese”, riuscitissimo a dispetto della pioggia che fino a poco prima dell’inizio è caduta sull’area della manifestazione.

“Sappiamo che molte cose devono migliorare a livello organizzativo e che andranno giocate partire decisive per il futuro della Mostra del Cavallo – osserva Cavargini – ma è importante sottolineare come la collaborazione del Comitato regionale Fise Umbria per gli eventi sportivi,grazie alla presidente Mirella Bianconi Ponti, e i legami forti che ogni anno portano a Città di Castello artisti di livello mondiale per gli spettacoli equestri, come Nico Belloni e Bartolo Messina, un privilegio per la nostra realtà che è giusto evidenziare, sono un patrimonio sul quale costruire, che ci dà fiducia nel lavoro da portare avanti”.

Attraverso il segretario generale Simone Perillo e la presidente del Comitato regionale Umbria Bianconi Pontila Fise si è detta “entusiasta della manifestazione, di cui la nostra federazione è stata orgogliosa partner, promuovendo il polo con una formula che ha favorito l’interesse e la partecipazione degli appassionati locali e portando eventi sportivi, che, con gare di salto ostacoli, dressage, gimkana, attacchi ed endurance, hanno dato una panoramica ampia della nostra attività e della realtà attuale dell’equitazione”.

Nella giornata conclusiva la Mostra Nazionale del Cavallo ha avuto il privilegio di ospitare la campionessa europea di Endurance Costanza Laliscia, che con il padre Gianluca ha partecipato alla cerimonia di premiazione della gara del Campionato umbro di specialità, sottolineando “il grandissimo onore di essere parte di un evento che promuove la passione per il cavallo, fa conoscere il nostro mondo e fa avvicinare tanti giovani all’equitazione”.

Nell’atto finale del gala “Amor cortese”, magistralmente firmato da Nico Belloni, ha voluto ribadire il suo legame con Città di Castello anche Bartolo Messina, la più acclamata star degli spettacoli equestri con gli Aragona’s, applauditissimo dal pubblico tifernate: “ho un rapporto particolare con questa città, per me è sempre un onore venire qui, perché mi sento a casa, mi sento parte della città e della Mostra, circondato dal calore di tante persone che mi hanno sostenuto e mi sono state vicine quando Charlie ci venne sottratto, una cosa che non dimenticherò mai”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...