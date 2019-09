L’otto settembre, a Selci, sarà di certo una data da ricordare. E’ stata inaugurata oggi pomeriggio, allo stadio comunale Roberto Nocchi, la nuova struttura polivalente, nata dalla collaborazione tra le associazioni del paese e l’Amministrazione comunale. Un edificio nato per ospitare eventi, ma sopratutto, che servirà come punto di riferimento per tutte le inizative del paese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...