Volley: Alessio Botteghi ricevuto in Comune dal Sindaco Bacchetta

E’ stato un gran giorno quello di oggi per Alessio Botteghi, tifernate doc, e per tutti gli amanti della pallavolo di Città di Castello. Alessio, fisioterapista della Igor Gorgonzola Novara, è stato ricevuto in comune dal Sindaco, Luciano Bacchetta, al quale ha mostrato nientemeno che la Champions League, la Coppa dei Campioni vinta da Novara il 18 maggio scorso nella finalissima di Berlino contro Imoco Conegliano Veneto. Alla cerimonia erano presenti anche la moglie di Alessio, sig.ra Valentina, i genitori ed altri familiari nonché i dirigenti del Città di Castello Pallavolo maschile. Alessio Botteghi, oltre alla Champions League, ha vinto quest’anno e lo scorso anno anche la Coppa Italia e nel 2017 lo Scudetto e la Supercoppa Italiana. Il sindaco Luciano Bacchetta assieme all’assessore allo sport Massimo Massetti hanno dichiarato:” Con orgoglio e gratitudine oggi abbiamo ricevuto in comune un altro tifernate che in ambito sportivo ha conquistato prestigiosi traguardi tenendo sempre alto il nome della città, in uno sport come il volley, che ha connotato la nostra storia cittadina caratterizzata con numerosi successi. Grazie Alessio per questa gradita visita ed un caloroso augurio a nome di tutta la collettività tifernate per la tua brillante carriera. Da parte sua Alessio ha così risposto alle parole del sindaco:”Con la Champions League di Berlino abbiamo chiuso un cerchio di vittorie iniziato con Scudetto e Supercoppa nelle stagioni passate e continuato con la Coppa Italia per due anni consecutivi. Per me è un grandissimo onore portare nelle mia città, al sindaco e a tutti gli amici tifernati di tanti anni di pallavolo questo prestigioso trofeo e consegnare al sindaco della mia città anche degli omaggi della società Igor Gorgonzola Volley Novara”. Il Comune di Città di Castello ha donato ad Alessio una copia del libro della Pinacoteca Comunale.

