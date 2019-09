Quanti soldi e a chi per la ‘direzione artistica delle Fiere? Arriva l’interrogazione del PD

“Ogni tanto bisognerebbe dire la verità ed essere chiari su alcuni passaggi e rapporti”. Inizia così la nota stampa del gruppo consiliare del Partito Democratico di Umbertide in merito alla spesa del Comune per la ‘direzione artistica delle Fiere’. “L’Amministrazione comunale paga con quasi €4.000 un’associazione guidata da un ex candidato consigliere di Forza Italia alle ultime amministrative. Abbiamo fatto – dicono i consiglieri – un’interpellanza per conoscere l’ammontare totale versato dalla giunta a tale associazione a partire dallo scorso anno”. “È un discorso di opportunità politica e di trasparenza anche alla luce – concludono – della pessima gestione che questa Amministrazione fa del bilancio comunale. Spese che inoltre molto spesso comportano tagli su servizi importanti per la comunità. Ci aspettiamo una risposta, perché i cittadini vogliono sapere!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...