Lunedì torna a riunirsi il parlamentino tifernate

Convocato lunedì 9 settembre 2019 alle 16.30 il primo consiglio comunale di Città di Castello dopo la pausa estiva. Molto folto l’ordine del giorno che si aprirà con l’esame di interrogazioni ed interpellanze. La prima del consigliere PSI Luigi Bartolini riguarda i lavori sulla strada di via Roma. Andrea Lignani Marchesani, capogruppo di Fratelli d’Italia, in un simile documento, porta in discussione il trasporto scolastico. Le linee guida dell’affido familiare sono invece al centro dell’interrogazione dei consiglieri PD Mirco Pescari, Luciano Tavernelli, Vittorio Massetti, Francesca Mencagli, Luciano Domenichini, Massimo Minciotti. Marcello Rigucci, capogruppo della Lega, e la consigliere Linda Innocentini chiedono informazione sul rimborso spese sostenute per la sicurezza della torre vicina. Il consigliere PD Vincenzo Tofanelli e Vittorio Massetti presentano un’interrogazione sull’ordinanza di divieto di traffico pesante da località Vingone in direzione Città di Castello sulla strada provinciale 221 che passa per Lerchi. Rigucci è anche firmatario dell’atto sui rifiuti derivanti dagli scarti di lavorazione delle bio masse mentre l’interrogazione di Vincenzo Bucci, capogruppo di Castello Cambia, e della consigliera Emanuela Arcaleni riguarda le procedure di mobilità. Si parlerà anche degli indici di sicurezza e dei lavori nelle scuole su iniziativa del capogruppo di Tiferno Insieme Nicola Morini. Infine due interpellanze: una di Gaetano Zucchini, capogruppo del Gruppo Misto, sui defibrillatori automatici ed una del capogruppo del Movimento 5 stelle Marco Gasperi su Color Glass. Dalle 18.00 in poi il consiglio comunale si riunirà per esaminare una variazione di bilancio, il rinnovo dei delegati del consiglio comunale nel consiglio delle autonomie locali, la declassificazione di una strada da Lerchi e Monte Santa Maria. Al consiglio verrà sottoposta la mozione di Tiferno Insieme per l’installazione nelle scuole tifernati di fontanelle di acqua depurata, l’ordine del giorno del capogruppo della Sinistra Giovanni Procelli sulle misure di tutela per la salute in previsione dell’avvento delle tecnologie 5G, l’ordine del giorno di Castello Cambia sul Lascito Mariano, una proposta di deliberazione della consigliera PSI Benedetta Calagreti e di altri riguardo La nuova carta dei diritti della bambina. I lavori verranno trasmessi in diretta streaming sul canale you tube del consiglio comunale di Città di Castello.

