Festival di Venezia: alla tifernate Beatrice Baldacci la Menzione Speciale Fedic

Una giovane Tifernate Beatrice Baldacci ha ricevuto alla 76 Mostra Internazionale Biennale Cinematografica di Venezia , nella sezione cortometraggi, la Menzione Speciale Fedic . La Giuria presieduta da Alfredo Baldi e composta da Alessandro Cuk, Laura Forcella Iascone, Antonella Santarelli e Luciano Volpi ha attribuito la Menzione Speciale Fedic per il miglior cortometraggio a " Supereroi senza Superpoteri " presentato al Festival alla Sezione Orizzonti – Fuori Concorso- I Corti, da Beatrice Baldacci con la seguente motivazione :un commosso omaggio alla madre, una madre forte presente ed affettuosa , da parte della figlia con immagini video amatoriali appartenenti alla famiglia dell'autrice. Un Film che si segue con piacere ed appassiona ". Un importantissimo riconoscimento per questa giovane 26 enne che da alcuni anni vive studia e lavora a Roma . Beatrice è figlia di Alessandra de Bonis di Napoli ma che vive a Casteltidino dopo aver vissuto ed insegnato per moltissimo tempo a Citta di Castello e di Silvio Baldacci tecnico informatico presso il Polo tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello ed è la nipote di Lucio Baldacci responsabile del settore informatico del Comune di Città di Castello – I genitori che erano presenti insieme ad alcuni amici sia alla presentazione del corto giovedì 5 settembre sia alle premiazioni che si sono tutte svolte nella mattinata di sabato 7 settembre presso Hotel Excelsior di Venezia . Un riconoscimento importante questa Menzione Speciale Fedic per Beatrice che premia il suo lavoro ed i sacrifici di questi anni e che la proietta verso una carriera che tutti le augurano avvincente e professionalmente importante .

