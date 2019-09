Confermata la nostra anticipazione tutto fatto, Città di Castello ha la sua squadra di volley femminile in serie B1, vestirà i colori biancorossi e giocherà al Pala Joan

Città di Castello torna, dopo anni, a disputare un campionato nazionale di pallavolo. Come già anticipato mesi fa, dalla nostra redazione, dopo mesi di lunghe ed estenuanti trattative, nelle scorse settimane è stato siglato l’accordo per la fusione (termine che piacerà a pochi ma che rende certamente l’idea di quale sarà il percorso a divenire per i prossimi anni) tra San Giustino e Città di Castello. Quadri societari e ruoli invariati, con Brozzi che resta presidente e Leonardi Direttore Tecnico (sportivo). Squadra affidata all’esperto Brighigna, rooster di livello assoluto, con tante giocatrici nuove e molti ingressi da quella che è stata la C tifernate della passata stagione. La squadra che parteciperà alle gare di B1 si chiamerà Città di Castello pallavolo e giocherà il sabato alle 20.30, al pala Joan le gare interne di campionato. Tanto l’interesse tra i tifosi, che torneranno a riempire gli spalti, di quello che tutti considerano il vero tempio del volley del nostro territorio. Società, quella biancorossa, che si promette di far bene, di costruire un progetto tecnico di livello assoluto, basato sulla crescita del settore giovanile, patrimonio enorme di questo sodalizio. Tornare anche alcuni nomi che hanno fatto la storia del volley biancorosso e che vedranno, soprattutto, il loro impegno concentrato sulla formazione di b maschile. Parliamo del mai dimenticato presidente (anche se con una carica diversa, in questa fase) Arveno Joan e di Antonello Cardellini, a cui è stato affidato il ruolo di direttore sportivo. A giorni la conferenza stampa di presentazione di tutto il progetto, incontro nel quale, verranno formalizzati incarichi e obbiettivi. Chiudiamo con una nota a margine, che riguarda l’amministrazione comunale tifernate. Sindaco e Assessore allo sport, hanno avuto un ruolo centrale, nel buon esito della trattativa, a loro i ringraziamenti di tutti gli appassionati di volley di Città di Castello

Mi piace: Mi piace Caricamento...