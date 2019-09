Week end ricco di impegni per la Fortebraccio Montone

Altro periodo ricco di impegni per le squadre giovanili del Team Fortebraccio. Ecco il programma completo delle competizioni in calendario.

Gli elite ed under 23 saranno al via domenica 8 settembre a Pinerolo (provincia di Torino) nella gara Dalle Mura al Muro Nazionale, che si svolgerà a partire dalle ore 14:00. Presenti Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Alessandro Cuccagna, Francesco Caroti, Michele Corradini, Edoardo Corridori. Martedì 10 settembre la squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli parteciperà poi con gli stessi effettivi alla 79° Coppa Ciuffenna, in programma a Loro Ciuffenna (in provincia di Arezzo) alle ore 13:45.

Domenica 8 settembre la compagine juniores sarà impegnata nel Gran Premio Medri Casalinghi in programma a Ponte Abbadesse di Cesena a partire dalle ore 14:00. La compagine guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi sarà ai nastri di partenza della competizione romagnola con Lorenzo Celestini, Francesco Mastrangelo, Andrea Di Maio e Paolo Fantasia.

Sempre domenica 8 settembre gli allievi guidati dai direttori sportiviRiccardo Proietti e Giancarlo Montedori saranno al via della 52° Coppa D’Oro che si disputerà a Borgo Valsugana (provincia di Trento) dalle ore 10:30. A questa competizione saranno presentiPietro Contadini, Mattia Nocentini, Emanuele Viscardi, Riccardo Maccarini, Matteo Laloni, Edoardo Burani, Riccardo Frappini, Nicolò Migliorati, Riccardo Ricci, Federico Pallecchi, Valentino Romolini, Damiano Condello e Giovanni Cioni.

Gli esordienti guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori saranno in gara sabato 7 settembre nella 13° Coppa di Sera, in programma a Borgo Valsugana (in provincia di Trento). Le due partenze sono previste alle ore 14:45 e alle ore 17:15. Tra gli atleti al primo anno ci sarà solo Filippo Pochini, tra i corridori al secondo anno saranno invece presenti Tommaso Alunni, Gabriele Biccheri e Tommaso Brunori.

