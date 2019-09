Ultimi posti disponibili per i corsi di nuoto della scuola federale di Polisport: da lunedì nuovi orari per le adesioni degli utenti

Nuovo orario per le iscrizioni ai corsi della scuola di nuoto federale di Polisport per la stagione 2019-2020, che stanno registrando un alto numero di domande da parte degli utenti. Da lunedì 9 settembre le adesioni per gli ultimi posti disponibili potranno essere comunicate alla segreteria della società di gestione dell’impiantistica sportiva, presso l’impianto di via Engels, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Il sabato sarà a disposizione la fascia oraria mattutina 8.30-12.30. I corsi di nuoto inizieranno lunedì 23 settembre. Per informazioni è possibile rivolgersi a Polisport attraverso il recapito telefonico 075.8550785 e l’indirizzo di posta elettronica