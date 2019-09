Pubblicato il bando per le case popolari del comune di San Giustino

Da mercoledì 4 settembre è in pubblicazione il bando per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di San Giustino. C’è tempo fino al 4 novembre: la domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegato la copia del documento d’identità in corso di validità, ovvero presentata direttamente a questo Comune. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di invio. Nel sito web del Comune di San Giustino sarà possibile trovare il bando e il modello di domanda, corredata da appositi allegati con tutte le informazioni e le istruzioni per una corretta compilazione. Inoltre, gli stessi moduli potranno essere ritirati anche presso l’ufficio URP del Comune di San Giustino ubicato a piano terra di piazza del Municipio.

