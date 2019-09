Montone – Ricco fine settimana. Stasera torna ‘Vicoli Food’, sabato 7 le celebrazioni di Sant’Albertino

Per salutare l’estate in compagnia dei sapori e dei profumi del Borgo, questa sera, venerdì 6 settembre, torna ‘Vicoli Food’. Una suggestiva passeggiata enogastronomica suddivisa in gustose tappe, che ha già riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale del Borgo, prevede la formula della prenotazione obbligatoria per ottimizzare costi e ridurre gli sprechi.

Sabato 7 settembre si terranno le celebrazioni di Sant’Albertino da Montone. La giornata di festa inizierà alle ore 18 con la Santa Messa nella chiesa Collegiata, alle 19 un incontro alla biblioteca comunale dal titolo ‘La meditazione monastica’ e, alle ore 20, un momento conviviale alla Taverna del Monte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...