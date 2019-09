Montedoglio, aggiudicati i lavori per il ripristino della diga Scritto da Alessandro Federigi, venerdì 6 settembre 2019

Sono stati aggiudicati il 3 settembre i lavori relativi agli interventi per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie della diga di Montedoglio, in provincia di Arezzo. Questo l’esito della procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle opere necessarie al pieno recupero dell’infrastruttura.

Il prossimo passaggio sarà la sottoscrizione del contratto che, come previsto dalle legge, potrà avvenire decorsi 35 giorni dalla data di aggiudicazione. Poi la consegna dei lavori, entro 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

“Finalmente. Il percorso è stato complesso, e adesso si può partire – commenta il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi -. Sottolineo che per chiudere questa fase concorsuale sono stati rispettati i tempi indicati. Adesso si tratta di realizzare bene e con ancor più puntualità i lavori per restituire alla piena efficienza un’opera fondamentale per le comunità e per il territorio”.

