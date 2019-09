Locchi (UP) “Trasformisti al Potere”

Apprendiamo dalla stampa che domenica 8 settembre si terrà l’inaugurazione di “uno spazio di democrazia” da parte della associazione “LIBERAILFUTURO”. Una associazione che dice di “far parte del governo della città”: certo una situazione anomala visto che governano senza alcuna legittimazione da elezioni. Un fatto che rasenta la sfacciataggine politica: si sono appropriati del programma, delle idee, del lavoro di tanti aderenti alla associazione Umbertide Partecipa e ora vivono di luce riflessa. Hanno utilizzato il successo di Umbertide Partecipa, la fiducia che la stessa associazione ha riposto nei loro confronti per dare sostanza al disegno strategico già concordato con i leghisti: un gruppo di trasformisti politici che ha abbandonato il progetto civico portato avanti da Umbertide Partecipa per “spiattellarsi” ai piedi della lega. Quale spazio di democrazia vero viene prospettato alla cittadinanza su queste basi? Le parole: democrazia, liberailfuturo, ONESTA’, TRASPARENZA, CONCRETEZZA E BUONSENSO utilizzate come slogan nell’invito sono proprio l’opposto di quello che è stato fatto nella pratica, senza un minimo di vergogna, senza un minimo di correttezza nei confronti dei sostenitori di Umbertide Partecipa che hanno votato un progetto e oggi si ritrovano truffati e rappresentati da un soggetto inesistente che obbedisce soltanto alla lega, senza una propria autonomia e linea politica. Ma come diceva quel detto … “tutte le volpi (vere) prima o poi finiscono in pellicceria “ figuriamoci quelle artefatte. Salvini docet!

