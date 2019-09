Inaugurate le Fiere di Settembre

Si è svolto nella mattinata di venerdì 6 settembre il taglio del nastro che ha dato il via alle Fiere di Settembre 2019.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, la vicesindaco con delega al Commercio, Annalisa Mierla, l’assessore Francesco Cenciarini, il presidente del Consiglio comunale Marco Floridi e il comandante della Polizia Locale, Gabriele Tacchia. Presenti anche il presidente del Gal Alta Umbria, Giuliana Falaschi, il direttore artistico e organizzativo, Michael Zurino, il parroco della Chiesa Collegiata, Monsignor Pietro Vispi e rappresentanti del comitato locale della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile.

L’Inaugurazione, accompagnata dalla musica della Banda Città di Umbertide diretta dal maestro Galliano Cerrini, è stata aperta dallo spettacolo messo in scena dallo Spazio Opera Bianca. Successivamente le autorità presenti hanno visitato tutto il percorso delle Fiere, che quest’anno tra viale Unità d’Italia, piazza Marx, via Tusicum e via Morandi, vedrà la presenza di 140 postazioni di operatori commerciali, 34 stand e 29 espositori di prodotti tipici provenienti oltre che dall’Umbria da altre regioni d’Italia come Abruzzo, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Sicilia, ai quali è stata dedicata una galleria dove ogni località di provenienza viene indicata con una insegna espositiva.

Quest’anno i primi protagonisti delle Fiere di Settembre saranno i bambini ai quali verrà dedicata una ampia gamma di momenti di divertimento. Da venerdì a domenica 8 settembre, i tre chilometri di Fiere saranno animati da 70 eventi tra concerti, dimostrazioni di danza classica e hip hop, trampolieri, esibizioni di danza aerea e di arti circensi.

