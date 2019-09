In commissione programmazione variazione di bilancio e schema per il servizio di riscossione coattiva

Anticipati in commissione Programmazione i contenuti della variazione di bilancio all’ordine del giorno del primo consiglio comunale di Città di Castello dopo le ferie, convocato per lunedì 9 settembre alle 18.00. Michele Bettarelli, vicesindaco e assessore alle Finanze, ha spiegato come “la consistenza della manovra, 386mila euro di trasferimenti in entrata, sia prevalentemente legata a somma vincolate per progetti di natura sociale: assistenza domiciliare per minori oltre 60mila euro, 144mila per il segretariato sociale del servizio Welfare, 16 agli operatori del SAL, il Servizio di accompagnamento al lavoro, 131mila euro per il Dopo di noi, legato a persone con disabilità gravi ma senza il sostegno familiare. Una parte della variazione – ha concluso Bettarelli – riguarda invece spese per il personale a seguito di pensionamenti, assegni per il nucleo familiare, assunzioni straordinarie a tempo determinato”. Nella commissione si è proceduto ad primo esame preliminare degli elementi principali del capitolato della concessione dell’affidamento del servizio di riscossione coattiva, attualmente affidata a Equitalia. “Nel giro di due, tre settimane saremo in grado di sottoporre al consiglio uno schema in vista della gara, nel quale la qualità del servizio sia prevalente sull’offerta economica” ha detto Bettarelli. Nella fase di dibattito sono intervenuti Andrea Lignani Marchesani (Fratelli d’Italia), Nicola Morini (Tiferno Insieme), Marcello Rigucci (Lega).