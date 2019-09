I Fiori di Lillà: ancora un tutto esaurito per la cena di beneficenza in occasione della sagra “Campagna in Festa” di San Leo Bastia

Ancora una volta il tutto esaurito alla prima delle quattro serate previste nell’ambito della 45^ edizione della manifestazione “Campagna in Festa” di San Leo Bastia nella cena di beneficenza dedicata come oramai da tradizione alla nostra associazione “I Fiori di Lillà”.

Presenti alla cena 300 persone che grazie alla straordinaria opera collaborativa e fondamentale dei volontari della Pro Loco di San Leo Bastia hanno gustato specialità di funghi porcini, in un clima di festa e all’insegna dello spirito di beneficenza.

Il Presidente Luca Secondi ed i Soci Fondatori, che ancora una volta si sono messi in gioco in questa iniziativa, organizzando ed allestendo i locali, e facendo il servizio alla cena, vogliono ringraziare i tanti, tantissimi presenti alla serata, ed invitarli a partecipare alle serate successive dando riscontro ad una manifestazione tanto amata sia per l’ottimo cibo che per la stupenda realtà che rappresenta nel nostro territorio da ben 45 edizioni.

Un ringraziamento speciale e sentitomva quindi a tutta la Pro Loco di San Leo Bastia che ha curato con dedizione e professionalità l’accoglienza, la cucina ed il servizio della serata, e che ogni anno si rivela compagno affettuoso dell’iniziativa; si vuole inoltre ringraziare Italcash di Città di Castello, sponsor della serata.

In ultimo, si rammenta che il ricavato dell’iniziativa vainteramente in beneficenza a favore di quei casi – in fase di delibera e su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di Città di Castello e dei Soci stessi – che sono di volta in volta proposti e valutati.

La consultazione delle informazioni dell’Associazione sul sito www.ifioridililla.com e sulla pagina ufficiale di Facebook, dove si possono consultare tutte le prossime iniziative.

