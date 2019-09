Domenica 8 settembre dalle ore 10:30 l’inaugurazione della sede dell’associazione “LiberaIlFuturo”

Domenica 8 settembre dalle ore 10:30, avrà luogo l’inaugurazione della sede dell’associazione “LiberaIlFuturo” situata in via Stella 44.

L’apertura di una sede ha lo scopo propositivo di far trovare spazio alle idee e alle iniziative di coloro che hanno a cuore valori fondamentali come democrazia, partecipazione e la politica intesa come servizio nei confronti dei cittadini a partire dalla realtà territoriale in cui viviamo.

Il nostro auspicio è che questa sede diventi il punto di riferimento per tutti coloro che hanno ancora fiducia nel futuro di Umbertide e nella crescita sociale e culturale della nostra comunità.

Il nome della nostra associazione, “LiberaIlFuturo” , intende significare di essere aperti a tutte le idee, le proposte ed i suggerimenti senza pregiudizi né sociali, né politici, né culturali.

La nostra associazione fa parte del governo della città con due consiglieri (Francesco Caracchini ed Ivano Pino) e due assessori (Sara Pierucci e Pier Giacomo Tosti): con loro noi contiamo di rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini, in questo periodo di grandi difficoltà, cercando di operare con onestà, trasparenza, concretezza e buonsenso.

Pertanto vi aspettiamo per condividere un momento conviviale il giorno dell’inaugurazione.

