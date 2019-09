“Di corsa contro il cancro insieme a Silvana”: il 6 ottobre raccolta fondi in occasione della maratonina lamarina

A un mese esatto dal grande evento del 6 ottobre, ho il piacere di annunciare che la raccolta fondi per la ricerca della Fondazione Ieo-Ccm di Milano farà tappa (e che tappa!!) alla Lamarina, la corsa podistica internazionale di Lama, appuntamento ormai storico dello sport non solo a livello regionale. Parte del ricavato delle iscrizioni alla ‘non competitiva’ che affianca i big della manifestazione, verrà infatti devoluto alla ricerca. “Di corsa contro il cancro insieme a Silvana”, questo lo slogan che abbiamo studiato insieme agli organizzatori e nei prossimi giorni tutto sarà ufficializzato con tanto di locandina. Tutti potranno iscriversi e chi lo farà riceverà anche un omaggio offerto dagli organizzatori.

Con un mio stand sarò presente il giorno della corsa al centro di Lama. Ringrazio l’Olympic Runners Lama per la loro grande sensibilità dimostrata nei miei confronti e nei confronti, ovviamente, della ricerca contro il cancro. Tutta la società capitanata dal presidente Michele Perugini (nella foto) è stata d’accordo di ospitarmi in questa iniziativa di prestigio! Vi aspetto dunque a Lama il 6 ottobre alla Lamarina. Nei prossimi giorni annuncerò come verranno effettuate le iscrizioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...