Da ieri l’ASSOGAL UMBRIA ha una nuova Presidente. Si tratta di Giuliana Falaschi, Presidente del GAL Alta Umbria, che succede al collega del GAL Valle Umbra-Sibillini Gianpiero Fusaro.

L’ASSOGAL è l’associazione che riunisce i cinque Gruppi di Azione Locale umbri e ha come obiettivo la realizzazione di iniziative comuni e di progetti di cooperazione territoriale tra le aree dell’Alta Umbria, Media Valle del Tevere, Valle Umbra-Sibillini, Trasimeno-Orvietano e Ternano.

Le cariche dell’associazione sono a titolo onorifico e l’incarico di Presidente è ricoperto a rotazione, per un periodo di dodici mesi, dai Presidenti dei cinque GAL.

“Ringrazio i colleghi Presidenti – ha dichiarato Giuliana Falaschi – e mi auguro di svolgere questo importante incarico con la stessa serietà e competenza di chi mi ha preceduto. Le risorse comunitarie rappresentano lo strumento più importante per lo sviluppo dei nostri territori, pertanto una efficace cooperazione tra i GAL può costituire un momento di crescita per tutta la Regione. Nelle precedenti annualità abbiamo sviluppato diverse iniziative promozionali in comune, in particolare la partecipazione ad eventi fieristici di importanza internazionale. Nei prossimi mesi intendiamo proseguire su questa falsa riga e valutare l’opportunità di attivare altri progetti e nuove sinergie con attori pubblici e privati dello sviluppo locale”.

Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie l’ASSOGAL si attiverà con la Regione affinché ricadano sui territori umbri maggiori risorse per lo sviluppo di progetti pubblici (riqualificazione del paesaggio e valorizzazione dei borghi) e privati (sostegno alle imprese).

Nel frattempo ASSOGAL sta organizzando la partecipazione delle imprese umbre a Artigiano in Fiera (Milano, dicembre 2019), la più importante manifestazione fieristica d’Europa.

“Si tratta di una grande opportunità per le imprese umbre – prosegue Falaschi – che in questa fiera hanno la possibilità di confrontarsi con un mercato vastissimo ed eterogeneo. In Alta Umbria abbiamo già ricevuto 10 adesioni, adesso attendiamo i risultati delle manifestazioni di interesse negli altri territori per poi iniziare a lavorare sulla logistica e sulla animazione dello stand”.

Per quanto riguarda invece più specificatamente il territorio dell’Alta Umbria la Presidente ha fatto capire che i prossimi mesi saranno molto intensi in quanto verranno completati e rendicontatinumerosi progetti, saranno pubblicati nuovi bandi e organizzate ulteriori iniziative di promozione del territorio.

“Il lavoro del GAL è molto complesso perché la nostra programmazione interessa diversi comparti sia del settore pubblico che di quello privato; i nostri obbiettivi principali rimangono l’efficienza nella gestione delle risorse finanziarie, (per ora l’avanzamento della spesa conferma che siamo ampiamente nei programmi) e l’efficacia della spesa che andremo a verificare, sulla base di indicatori pre-determinati, nella fase finale della programmazione (biennio 2020-2021)”.

Per ogni informazione sulle iniziative del GAL è possibile contattare lo 0759220034 (Sede di Gubbio) o lo 0758522131 (Sede di Città di Castello).

