Trasferta insidiosissima per Audi Team Autotest Motorsport I due equipaggi a bordo di E-Tron impegnati nel Rally Poland New Energies

Sono oltre seicento i chilometri di gara che attendono in questo fine settimana i protagonista della FIA E-Rally Regularity Cup, la Coppa del mondo per veicoli elettrici. Di scena il Rally Poland New Energies, con base a Cracovia, composto di 16 prove speciali particolarmente ostiche per il gran numero di impegnativi bivi e svolte che rendono la navigazione elemento cruciale della gara. Un’altra insidia è costituita dal fatto che una significativa parte della corsa si svolgerà in notturna, con la tappa di venerdì che si concluderà addirittura dopo le due del mattino. Ma tutte queste difficoltà non spaventano i due equipaggi di Audi Team Autotest Motorsport, che anzi possono solo trovare grandi stimoli in un appuntamento così emozionante, che costituisce un punto di svolta cruciale nell’ottica dell’assegnazione del titolo mondiale. In palio ci sono infatti 20 punti, che possono risultare decisivi in una corsa alla leadership che si gioca su differenze minime.

“È proprio il caso di dire che giochiamo fuori casa”, commenta il pilota Guido Guerrini, “visto che siamo sulle strade dove si è formato il pilota polacco Artur Prusak, il nostro principale rivale nella lotta per il titolo”. Prusak è infatti secondo in graduatoria a soli 0,75 punti di distacco da Walter Kofler, che con Guido Guerrini, terzo, è uno dei due piloti di Audi Team Autotest Motorsport. Nella classifica copiloti, invece, i due alfieri della casa di Ingolstadt Franco Gaioni ed Emanuele Calchetti inseguono, rispettivamente al secondo e terzo posto, il francese Thierry Benchetrit. Largo invece il vantaggio di Audi nella classifica costruttori. Oltre a Prusak e Benchetrit, sempre da tenere d’occhio i campioni del mondo uscenti, i francesi Malga-Bonnel, che sono tornati a farsi sotto in classifica dopo due secondi posti consecutivi nelle ultime due gare.

Il rally di Polonia prenderà il via nel pomeriggio di giovedì per terminare dopo oltre 48 ore a dir poco intense.

Mi piace: Mi piace Caricamento...