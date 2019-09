Scontro tra auto e trattore, automobilista tifernate trasportato all’ospedale per accertamenti

Oggi, sulla SR 3bis in località San Maiano si è verificato un incidente stradale. Una autovettura Toyota Yaris condotta da una ragazza di venti anni residente a Umbertide percorrendo la SR 3bis con direzione Città di Castello giunta all’incrocio con la strada comunale di Seripole in località San Maiano, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Munipale di Città di Castello, si è scontrata frontalmente con un trattore agricolo con rimorchio condotto da un ragazzo tifernate anch’egli ventenne. Interveniva sul posto la Polizia Municipale di Città di Castello che effettuava i rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro. Interveniva un ambulanza del 118 che trasportava la conducente dell’auto all’ospedale di Città di Castello per accertamenti sanitari. Il traffico subiva rallentamenti per un ora circa il tempo necessario ai rilievi e la rimozione dei veicoli dalla strada.

