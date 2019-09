Sabato 7 Settembre 2019 il quarto torneo “PALLAVOLIAMO”

Il coordinamento degli Oratori di Città di Castello, in collaborazione con la Pastorale familiare e la Pastorale Giovanile della Diocesi, organizza per Sabato 7 Settembre 2019 il quartotorneo “PALLAVOLIAMO” per i giovani degli oratori e delle parrocchie; i partecipanti saranno oltre 200 e la giornata si svolgerà presso l’Istituto Agrario “U. Patrizi” di Città di Castello, a partire dalle ore 10, per concludersi poi nel pomeriggiocon le gare finali, le premiazioni e la Santa Messa.

Si ringrazia per la realizzazione di questo evento: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marta Boriosi, il CSI, Trestina Volley, la Pallavolo Città di Castello, SO.GE.PU., GALA, “Galvani Drink Center” e la società rionale San Giacomo.

