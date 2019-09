Il 7 e l’8 settembre open days al Museo Rometti

In occasione delle Fiere di Umbertide, nei giorni 7 e 8 settembre, tornano le visite guidate del Museo delle Ceramiche Rometti, che nell’ ultimo anno è stato rivitalizzato da una serie di iniziative che lo hanno reso un nuovo polo culturale per Umbertide, nonché il primo museo ad ospitare una sala cinematografica permanente al suo interno. Se hai sentito parlare del museo, ci sei stato a vedere un film e ti hanno affascinato le opere conservate nelle teche, ci sei già stato ma vuoi tornarci di nuovo perché è bellissimo, questa è l’occasione giusta!

Lo storico dell’arte David Menghini, responsabile dello spazio, terrà per tutto il weekend delle visite guidate volte a far scoprire o riscoprire ai cittadini e ai turisti, attraverso una collezione di oltre 200 pezzi, una pagina importante della storia e della cultura artistica italiana e un piccolo gioello museale, arricchito negli ultimi mesi anche da una piccola area dove i bambini possono conoscere il mondo della ceramica.

Fondata da Settimio Rometti nel 1927 l’azienda, grazie al contributo fondamentale di Dante Baldelli, Corrado Cagli e Mario di Giacomo, all’epoca giovanissimi studenti dell’Accademia d’ Arte di Roma, si impose subito come rivoluzionaria, facendo uscire dai forni oggetti che recavano traccia delle più avanzate tendenze artistiche dell’epoca, come Futurismo, Razionalismo, Art Decò e influssi della Bauhaus.

La visita si conclude con la nuova sezione delle collezioni contemporanee della Rometti, che grazie all’impegno di Massimo Monini, attuale proprietario dell’azienda, sta vivendo una nuova stagione d’oro, sempre in equilibrio tra arte, artigianato e design.

A tutti i visitatori sarà offerto un aperitivo di benvenuto.

Biglietto d’ingresso 3,00 € (guida inclusa) bambini under 14 gratis

Durata visita 30 min. Circa

Area bambini

orari visite guidate:

Sabato 07 settembre

Pomeriggio: ore 16:00 – 17:30 – 19:00

Domenica 08 settembre

Mattina: ore 11:00 – 12:30

Pomeriggio: ore 16:00 – 17:30 – 19:00

