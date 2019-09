Alvaro Burzigotti (AMNIL) plaude alla mozione presentata dal Consigliere Zucchini sugli infortuni sul lavoro

“Leggo con vivo interesse sui mezzi di informazione di un‘importante mozione presentata dal Consigliere Zucchini alla Giunta Comunale ed al Sindaco. Attraverso tale mozione, il Consigliere chiede l’istituzione di un’apposita Commissione Consiliare, che contrasti il fenomeno degli infortuni sul lavoro, a fronte di una preoccupante escalation dei casi avvenuti in Umbria. Mai come ora siamo disponibili ad un confronto su queste tematiche, pronti a prendere parte a questa iniziativa che, senza ombra di dubbio, è necessaria ed indispensabile per la collettività. Crediamo che questa riflessione possa portare a sviluppare una nuova idea circa lo svolgimento dell’attività lavorativa, rispettosa delle norme antinfortunistiche, e possa servire a garantire alla società una nuova visione degli incidenti. Indubbiamente, affrontare tali tematiche porterà ad una migliore qualità della vita: sia dei lavoratori, sia delle loro famiglie (molto spesso lasciate sole nel proprio disagio e disperazione), sia della collettività stessa. È necessario, però, una forte dose culturale nel settore della prevenzione infortunistica, partendo proprio da una formazione scolastica puntuale volta ad educare sia il futuro lavoratore sia il futuro datore di lavoro. Non occorrono grandi mezzi economici per sviluppare questi concetti, ma serve una forte volontà per poter realizzare questi obiettivi, in sintonia con gli Istituti scolastici, preposti alla formazione culturale degli studenti, che si avvieranno al mondo del lavoro. Tali progetti, se raggiunti, potranno portare ad un minor numero di infortuni o eventi mortali sul lavoro, e non da ultimo, anche ad un forte risparmio economico sia per la società, sia per gli enti preposti. Siamo a completa disposizione per un confronto volto al miglioramento della qualità del lavoro e della vita dei lavoratori della nostra Regione.”

