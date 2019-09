Perugia: inclusione e cooperazione internazionale a tutte le latitudini Dialoghi sul futuro con S.E. card. Gualtiero Bassetti

Tamat ONG, Fondazione ISMU e l’ Ufficio per la Pastorale dei problemi sociali dell’Arcidiocesi di Perugia in collaborazione con l’Istituto Serafico di Assisi dialogheranno con S.E. card. Gualtiero Bassetti in occasione dell’iniziativa pubblica “Inclusione e cooperazione internazionale a tutte le latitudini – Dialoghi sul futuro” che si svolgerà martedì 10 settembre 2019 dalle ore 15.30 presso il Centro Mater Gratiae di Montemorcino, Perugia.

Il luogo dell’incontro, già sede del progetto “ColtiviAmo l’Integrazione” di Tamat ONG e Fondazione ISMU, per l’inclusione di giovani migranti e richiedenti asilo co-finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno (F.A.M.I.), diventa la casa comune per avviare un dialogo a più voci su percorsi, pratiche e strumenti per l’inclusione e la cooperazione internazionale a tutte le latitudini in Umbria come in Africa, best practices perseguite anche dal progetto RASAD – “Reti d’Acquisto per la Sicurezza Alimentare con il supporto della Diaspora burkinabé d’Italia”, coordinato da Tamat ONG e co-finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e dalle esperienze e le competenze dell’Istituto Serafico di Assisi su come si possano rendere realmente effettivi i principi di inclusività e favorire processi di integrazione anche delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

L’evento nasce per favorire un confronto largo e positivo sui temi dell’inclusione e della cooperazione internazionale allo sviluppo per una società aperta, giusta, accogliente, capace di cogliere e trasformare le sfide della migrazione in opportunità di crescita e sviluppo sostenibile e responsabile, anche a partire da progetti di rientro volontario assistito e di sostegno all’avvio di lavoro autonomo. Questo perché ai problemi sociali, economici e ambientali si risponde con l’unione di forze e con reti che possano agire come comunità educanti e abilitanti dell’incontro e dello scambio con l’altro.

Il programma prevede i saluti del direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei problemi sociali, del lavoro e per la custodia diac. Carlo CERATI e da un estratto del video documentario prodotto da Tamat LAMBE’ su esperienze socio-lavorative che si stanno portando avanti nel parco agrosolidale urbano di Montemorcino, Perugia.

Seguiranno le riflessioni del Segretario Generale Fondazione ISMU Centro Studi professor Vincenzo Cesareo e di S.E. card. Gualtiero Bassetti sull’importanza di lavorare in rete per promuovere una buona integrazione.

Interverranno la V. Prefetto Maria Assunta Rosa, Dirigente Autorità di Gestione del F.A.M.I – Ministero degli Interni, il direttore generale di Tamat ONG dott. Piero Sunzini e l’avv. Francesca Di Maolo, Presidente dell’Istituto Serafico di Assisi su inclusione e disabilità.

A moderare i relatori la giornalista di Avvenire Ilaria Solaini.

