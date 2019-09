La campionessa europea di Endurance Costanza Laliscia alla 51^ Mostra Nazionale del Cavallo

Domenica 8 settembre la 51esima Mostra Nazionale del Cavallo avrà l’onore di ospitare la più titolata amazzone dell’Endurance italiano.

Costanza Laliscia, la 19enne perugina fresca campionessa europea al Meydan FEI European Endurance Championship in Inghilterra, sarà al Parco Alexander Langer per partecipare alla cerimonia di premiazione del Campionato Umbro di Endurance, che si disputerà sotto l’egida della Fise nella giornata conclusiva della manifestazione.

Nonostante l’impegno sportivo in concomitanza con la kermesse tifernate nel 3° Trofeo del Casalone a Grosseto, la campionessa ha comunque accolto l’invito della presidente del Comitato regionale Fise Umbria Mirella Bianconi Ponti, che insieme al presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Cavarginiha voluto fortemente l’incontro tra un’eccellenza assoluta dell’equitazione nazionale e internazionale e la manifestazione equestre che, con il suo mezzo secolo di vita, ha scritto la storia degli sport a cavallo in Italia.

Il pubblico di Città di Castello avrà l’opportunità di conoscere da vicino uno dei più grandi talenti dell’endurance mondiale con un palmares che annovera due Campionati italiani assoluti (2016, 2017);tre Campionati italiani junior (2014, 2015, 2018); due medaglie d’argento ai Campionati italiani assoluti (2018, 2019); una medaglia d’argento ai Campionati italiani junior (2019); una medaglia d’argento a squadre ai Campionati europei (2017); una medaglia d’argento (2016) e una medaglia di bronzo ai Campionati europei junior (2014);la vittoria del FEI Young Riders World Endurance ranking 2016.

Il Campionato Umbro di Endurance, valevole per le selezioni della Coppa delle Regioni 2019, inizierà alle ore 8.00 di domenica 8 settembre e si concluderà con la cerimonia di premiazione in programma alle ore 16.30. Amazzoni e cavalieri in gara nellecategorie CEN B, CEN A, CEN A Under 14, Debuttanti e Debuttanti Under 14, si sfideranno su un tracciato base di 27 chilometri (da ripetere più volte a seconda della categoria) lungo la spettacolare pista ciclopedonale dell’asta del fiume Tevere.

