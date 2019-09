San Giustino, giovedì appuntamento con il festival delle nazioni. Alle 21 a Castello Bufalini: sarà esposta anche l’ultima opera del Maestro Pietro Pecorari

Torna anche quest’anno a San Giustino il Festival delle Nazioni. L’appuntamento è per giovedì 5 settembre, ore21, nel cortile di Castello Bufalini. In occasione del bicentenario della nascita di Clara Schumann, pianista e compositrice tedesca, il Festival propone uno spettacolo che intreccia una scrittura originale di poesia per il teatro con una drammaturgia musicale pensata ad “hoc”, elementi che hanno dato vita allo spettacolo “Pochi avvenimenti, felicità assoluta. Scene da un matrimonio”, drammaturgia di Maria Grazia Calandrone, musica di Clara Schumann e Robert Schumann; Gaia De Laurentis, voce recitante; EsTrio con Laura Gorna al violino, Cecilia Radic al violoncello e Laura Manzini al pianoforte. “Siamo lieti di poter accogliere nel nostro territorio una serata del Festival delle Nazioni – commenta l’assessore alla cultura, Milena Crispoltoni Ganganelli – e ringraziamo il Polo Museale dell’Umbria che ospita la prestigiosa manifestazione negli spazi suggestivi di Castello Bufalini. Al termine dello spettacolo, poi, sarà esposta l’ultima opera realizzata dal Maestro Pietro Pecorari, “La Via della Seta”: sarà presente anche l’artista. Saranno offerte degustazioni di prodotti tipici locali, grazie al fondo PSR “Eccellenze Agricole a Km 0” che il Comune di San Giustino ha ottenuto anche per questa annualità”. L’appuntamento, quindi, è per le ore 21 di giovedì 5 settembre: cortile di Castello Bufalini, nel cuore di San Giustino.

