Logge Bufalini: interrogazione dei consiglieri della Lega Innocentini e Rigucci

Logge Bufalini: interrogazione dei consiglieri comunali, Marcello Rigucci e Linda Innocentini (Lega). “Lo stato di degrado del complesso monumentale “logge Bufalini”, lo si nota maggiormente, sia all’interno che all’esterno, dai piovaschi di questi giorni. L’acqua, filtra dal tetto penetrando dentro i locali dell’associazione “Amici del cuore” e uscendo dalla porta raggiunge il pavimento del loggiato; cosi’ pure dalla vetrata di copertura le infiltrazioni di acqua raggiungono il piano di calpestio. Non bastasse ciò, all’esterno delle logge (lato Hotel Tiferno), l’acqua a fronte delle gronde, delle calate, dei pozzetti di drenaggio fuoriesce andando ad infiltrarsi dentro i locali dell’associazione diabetici. Affinchè lo stabile non entri in una situazione di degrado avanzato con ulteriori danni alle mura interne, ai pavimenti, agli intonaci, si chiede di prendere immediati provvedimenti affinchè il tetto, la copertura di vetro delle logge, le gronde, le calate e i pozzetti siano ripristinati il più presto possibile”.

