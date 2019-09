Il Perugia vince la trentesima edizione di Calcio giovane 90

L’A.C. Perugia si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il Trofeo della 30^ edizione di “Calcio Giovane 90”, la manifestazione nazionale riservata alla categoria esordienti (1° anno 2008) che si è svolta nel fine settimana allo stadio “Corrado Bernicchi” di Città di Castello. Finale “fotocopia” dello scorso anno con i “grifoncelli” di Marco Romoli che hanno prevalso in finale per il primo e secondo posto contro Adelkam (Tp). Nell’altra finale per il terzo e quarto posto la sfida tutta altotberina fra Vivi Altotevere Sansepolcro e Borgo Sansepolcro è andata a questi ultimi. Ancora una volta aldilà dei risultati, la manifestazione, che ha registrato la presenza di 300 ragazzini di 18 società provenienti da tutta Italia, ha colpito nel segno grazie alla perfetta organizzazione curata nei minimi dettagli da Sergioed Andrea Bartoccioni, dal comune tifernate, Polisport, con il patrocinio della Figc umbra attraverso il vice presidente del Settore Tecnico e componente del Consiglio direttivo del Comitato regionale umbro della Lega Nazionale Dilettanti Claudio Tomassucci. “Questa manifestazione è un appuntamento storico per la nostra città, che oggi come trent’anni fa interpreta e veicola una visione dello sport e del calcio capace di prediligere i sani valori della lealtà e del rispetto, anteponendo al risultato quel divertimento che non deve mai mancare quando si parla di giovani e valorizzando l’importanza della correttezza dei comportamenti, in campo e sulle tribune”, ha precisato l’assessore allo Sport, Massimo Massetti, presente ieri alle premiazioni delle finali assieme al Presidente Polisport, Stefano Nardoni e alla Professoressa, Gabriella Innocenti Bernicchi. Come di consueto, Calcio Giovane 90, ha premiato anche in questa edizione la gioia di giocare a calcio di due giovani partecipanti al torneo: Sofia Todesco, Footbal Valbrenta, per il Premio Ruggero Taddei (nella foto con Annalina Taddei) ha ricevuto in dono la maglia di Francesco Magnanelli, tifernate doc in forza al Sassuolo, e Alex Rossi, Vivi Altotevere, per il Premio Achille Baldinelli, la maglia di Federico Melchiorri, giocatore del Perugia e idolo dei tifosi del Grifone (nella foto con Sergio Bartoccioni e Giovanni Guerri, responsabile del settore giovanile A.C. Perugia). Il premio, “Romano Arcipreti”, alla squadra più tecnica e meglio disposta in campo è andato all’Atletico Loy (Cagliari) (nella foto con Alvaro Arcipreti). Prima dell’inizio della manifestazione, venerdi scorso si è svolta la cerimonia di conferimento delle targhe della Terza edizione del premio giornalistico intitolato alla memoria di Fabio Pelosi, indimenticato giornalista e co-fondatore della manifestazione assieme alla famiglia Bartoccioni e a Renato Borrelli. Il premio commemorativo con cui il Comune, insieme all’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, all’Ussi e alla Figc, rende omaggio a Pelosi, con l’intento di sottolineare il lavoro degli operatori dell’informazione che abbiano connotato la propria attività professionale per l’attenzione e la vicinanza al calcio giovanile, è stato attribuito a Silvano Baccarelli, “alla carriera” e a due giornalisti che operano prevalentemente nelle televisioni locali, Nicola Agostini e Michele Tanzi. Premio e menzione speciale per Renato Borrelli, per “la sua vicinanza continua fin dalla prima edizione della manifestazione sia sotto il profilo giornalistico che organizzativo”. L’assessore allo Sport, Massimo Massetti, ha sottolineato, “la riconoscenza alla famiglia Bartoccioni per l’impegno serio e appassionato con cui assicura alla nostra città una ribalta nazionale positiva nel calcio giovanile, ricordando anche un amico e una persona di qualità come Fabio Pelosi con un premio che dà il meritato rilievo alla professionalità del giornalismo sportivo”.

Alla manifestazione hanno partecipato le seguenti squadre: A.C. Perugia (Pg), Adelkam (Tp); Atletico Loy (Ca); Baldaccio Bruni (Ar); Calcio Rosà (Vi); F.C. Castello Calcio (Pg); Football Valbrenta (Vi); Lama Calcio (Pg); Madonna del Latte (Pg); S.Biagio Promano (Pg); Borgo Sansepolcro (Ar); Trestina (Pg); Vivi Altotevere Sansepolcro (Ar); Virtus San Giustino (Pg), Pavoniana calcio, Real San Giovanni A, Real San Giovanni B, Tiferno 1919, Borgo-Sansepolcro.

