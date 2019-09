Autocarro si ribalta in località Baucca a Città di Castello, illeso il conducente, moglie medicata sul posto dal 118

Oggi pomeriggio alle ore 13:15 circa, in località Baucca, si è verificato un incidente stradale. Un autocarro Ford Transit condotto da un uomo di 81 anni con a bordo la moglie di 77 anni, residenti a Città di Castello. Provenendo dalla strada provinciale n. 106 della Baucca, nell’effettuare la manovra di svolta per immettersi nella strada comunale che conduce in località San Martin D’Upò, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale di Città di Castello intervenuti sul posto, perdeva il controllo del mezzo ribaltandosi sulla fiancata. Oltre alla Polizia Municipale che effettuava i rilievi, interveniva sul posto un ambulanza del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento che provvedevano ad estrarre le persone coinvolte dall’abitacolo del veicolo ribaltato. Il conducente rimaneva illeso mentre la moglie riportava lievi escoriazioni medicate sul posto dal personale del 118 intervenuto. Il veicolo incidentato veniva rimosso da carro-attrezzi.

