Musica: consensi per i Lift al DistrArte Festival di Ascoli Piceno

Un’altra bella soddisfazione per i Lift che tornano dal DistrArte Festival di Ascoli Piceno con una speciale menzione e la più alta valutazione espressa dalla giuria tecnica del concorso che si è svolto lo scorso fine settimana nello straordinario scenario di travertino di piazza Arringo, uno dei luoghi più suggestivi della città marchigiana. Artisti provenienti da tutta Italia si sono esibiti sul palco proponendo generi che vanno dal rap al funk, dall’elettronico, new wave all’horse-pop dei tifernati Lift, ancora una volta accompagnati da Francesco Cecconi alla batteria. La giuria composta da esperti del settore, che aveva il compito di valutare per tecnica, interpretazione, presenza scenica ed originalità gli artisti presenti, ha così assegnato il punteggio totale più alto alla band di Giulia Giovagnoli, Baz e Sara Ciabucchi, a pari merito con i pugliesi Sis Felix, una delle altre 8 proposte della serata di venerdì 30, che hanno eseguito invece brani del mondo rock classico con rivisitazione in chiave moderna.

I Lift ottengono così il miglior favore da parte di giurie di esperti per la terza volta consecutiva, dopo gli ottimi risultati ottenuti al Roccalling Festival, in provincia di Latina, dello scorso luglio e il GallinaRock – Festival per Nuovi Talenti, svoltosi in provincia di Frosinone ad inizio agosto.

“C’è solo da sentirsi soddisfatti, siamo contenti, – riferisce una componente della band – essere preferiti da tre diverse giurie ‘tecniche’, nel giro di nemmeno due mesi, nell’ambito di tre diversi eventi che ci hanno visto confrontarci con realtà musicali a livello nazionale è una grande conferma del fatto che siamo sulla buona strada per fare di meglio e per dare qualcosa in più a tutti coloro che ci seguono, considerando anche che in tutti e tre i festival abbiamo fatto sentire un assaggio del nostro nuovo lavoro ottenendo attenzione da parte del pubblico e un interessante feedback da parte dei singoli giurati!”

Venerdì 6 settembre i Lift saranno ospiti al Beat Festival di Empoli dove concluderanno la sessione estiva delle loro esibizioni dal vivo.>>

foto Lift [autore: Stefano Guerrini]

