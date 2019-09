La Festa de l’Unità di Umbertide: un successo di partecipazione

Si è conclusa la Festa de l’Unità di Umbertide, sono stati 7 giorni di partecipazione, discussione e divertimento. Abbiamo sfidato il maltempo, riempito gli stands, giocato, ballato e mangiato di qualità.

Abbiamo avuto presentazioni di libri, discusso di futuro della nostra città e come andare oltre per superare il grigiore e l’inconcludenza di chi amministra, abbiamo presentato modelli di governo efficaci come la Sindaca di Ancona (eletta migliore sindaco del mondo 2018).

Il PD getta le basi per costruire un’alternativa e per rigenerarsi. Grazie ai volontari, grazie a chi si è impegnato e grazie a tutti gli Umbertidesi che hanno partecipato alla Festa. Grazie davvero a tutti! Appuntamento all’anno prossimo.

