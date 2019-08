Fratta dell’800, il programma di domenica 1 settembre

Si avvia verso la conclusione l’edizione 2019 della “Fratta dell’800”. Domenica 1 settembre, la giornata finale della rievocazione inizierà alle 10.30 in via Secoli, presso il centro “Le Fonti”, dove i volontari delle taverne dei Mille e del Bocaiolo renderanno omaggio a “Berlicche”, l’eroe garibaldino Cipriano Angioloni.Sempre la mattina, alle 11, la Compagnia dei Grifoni Rantolanti di Pordenone terrà una dimostrazione di scherma storica in piazza Matteotti. Per tutta la giornata, dalle 8 alle 20, al Parco Cremona sarà presente il mercato dell’antiquariato.Nel pomeriggio, alle 15.30 in piazza del Mercato torna il Torneo delle Locande, con la merenda delle taverne e le ultime prove della competizione. Al Museo Santa Croce alle 16 l’appuntamento è con il laboratorio artistico in costume per bambini “Artisti scapigliati” e alle 18 con la conferenza “Glamour stile impero, la moda ottocentesca” della storica dell’arte Erica Martin. In piazza Matteotti, dopo lo spettacolo di magia di Mr Dudi (alle 18), torna alle 19 la scuola di balli ottocenteschi del Battaglione Estense di Modena.In piazza Matteotti, alle 22, verranno proclamati i vincitori del Torneo delle Locande e alle 22.30 le danze del Battaglione Estense accompagnate dalle azioni teatrali dell’Accademia dei Riuniti, della Compagnia dei Grifoni Rantolanti e di Opera Bianca faranno calare il sipario sulla festa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...