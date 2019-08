Città di Castello piange la scomparsa di Mons. Giovanni Bastianoni

utto. Mons. Giovanni Bastianoni

Nel tardo pomeriggio di ieri 30 agosto, presso la casa di riposo Sant’Elisabetta di Citerna é morto mons. Giovanni Bastianoni.

Figlio di Sebastiano e di Nerina Barbafina, é nato a Selci, nel comune di San Giustino, il giorno 1° settembre 1933. Il 13 febbraio 1959 é stato ordinato sacerdote ed ha svolto il suo servizio pastorale presso il seminario diocesano, avendo il titolo di Parroco di Pieve delle Rose. Successivamente si é trasferito a S. Pietro in Nestoro svolgendo la funzione di parroco dal 1.11.1967 al 31.12.1976.

Dal 1 gennaio 1977 fino al 18 settembre 2011 é stato parroco di S. Biagio in Cerbara molto amato dai fedeli. Si è distinto per lo zelo pastorale, per la pietà, per l’integrità della vita. Durante il suo ministero pastorale ha seguito e curato il complesso iter che ha portato alla costruzione della chiesa parrocchiale di Cerbara (dedicata alla Trasfigurazione di Cristo) e del complesso parrocchiale della frazione tifernate.

Il 31 luglio 1995 é stato nominato Cappellano di Sua Santità; dal 1 gennaio 2011 é Canonico della Basilica Cattedrale.

Nel corso degli anni ha svolto la funzione di vicario zonale di San Giustino dal 1979 al 1982, Membro e Segretario del Consiglio Presbiterale dal 1973 al 1979, Membro del CDAE dal 1986 al 1997. É stato pure Membro della Commissione diocesana per la formazione dei Diaconi Permanenti dal 1993 al 1999.

La Chiesa diocesana di Città di Castello ringrazia il Signore per il dono del sacerdozio di don Giovanni e si unisce al dolore e alla speranza di tutti i familiari che lo hanno benevolmente seguito, curato ed amato.

La camera ardente sarà allestita nella Basilica Cattedrale di Città di Castello dal pomeriggio di oggi sabato 31 agosto; la messa esequiale, presieduta dal vescovo diocesano mons. Domenico Cancian, sarà celebrata lunedì 2 settembre, alle ore 16, nella stessa chiesa.

