Team Fortebraccio: Tutti gli impegni del prossimo week end

Tanti impegni attendono nei prossimi giorni le compagini giovanili del Team Fortebraccio. Oltre ad elite e under 23 torneranno infatti in gara anche juniores, allievi ed esordienti. Ecco il programma.

Gli elite ed under 23 saranno al via sabato 31 agosto a Carnago (provincia di Varese) nel 48° Gran Premio Industria, Commercio, Artigianato Carnaghese che si svolgerà a partire dalle ore 13:00. Presenti Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Andrea Dagostino, Alessandro Cuccagna, Francesco Caroti, Michele Corradini (riserve Edoardo Corridori e Paolo Fantasia).

Domenica 1 settembre la compagine guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli parteciperà poi al Memorial Daniele Tortoli in programma a Montalto di Laterina (provincia di Arezzo) alle ore 13:30. Presenti a questa gara Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Edoardo Corridori e Alessandro Cuccagna.

Martedì 3 settembre elite e under 23 prenderanno infine parte al 42° Giro Nazionale del Valdarno in programma a Figline Valdarno (provincia di Firenze) dalle 12:30. Al via ci saranno Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Francesco Caroti, Alessio Gasparini, Edoardo Corridori e Michele Corradini.

Domenica 1 settembre la compagine juniores sarà impegnata nel Trofeo Pubblica Assistenza Avis Corinaldo che si disputerà a Corinaldo (in provincia di Ancona) a partire dalle ore 14:00. La squadra guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi sarà ai nastri di partenza con Lorenzo Celestini, Francesco Mastrangelo, Andrea Di Maio, Paolo Fantasia e Francesco Caroti.

Domenica 1 settembre doppio impegno per gli allievi guidati dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori. Pietro Contadini, Mattia Nocentini, Emanuele Viscardi, Riccardo Maccarini, Matteo Laloni, Riccardo Frappini, Nicolò Migliorati e Federico Pallecchi correranno a Mantignana di Corciano (in provincia di Perugia) nel 6° Trofeo Pippo Pioppi Strade Bianche di Mantignana che scatterà alle ore 15:30. Edoardo Burani, Valentino Romolini, Damiano Condello, Giovanni Cioni e Riccardo Ricci saranno invece di scena ad Agliana (provincia di Pistoia) nella 72° Coppa Dino Diddi che prenderà il via alle ore 14:15.

Gli esordienti guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori saranno in gara sempre domenica 1 settembre nella Coppa Città di Montevarchi (valida anche come Memorial Franco Foggi) in programma a Montevarchi (provincia di Arezzo). Le due partenze sono previste alle ore 9:30 e alle ore 11:15. Tra gli atleti al primo anno saranno presenti Kevin Albini, Alessandro Carbè, Filippo Pochini e Thomas Taddei, tra i corridori al secondo anno ci saranno invece Tommaso Alunni, Gabriele Biccheri, Tommaso Brunori e Tommaso Ferrini.

