San Giustino, via Gubbio torna alla normalità ma arrivano i dissuasori. Da lunedì 2 settembre sarà ristabilito l’originario senso si marcia

Domani, sabato 31 agosto, termina la sperimentazione della diversa regolamentazione del traffico in via Gubbio a San Giustino. Da lunedì 2 settembre sarà ristabilito il senso di marcia originario e saranno installati dei dissuasori volti alla diminuzione della velocità. La sperimentazione, attiva nel periodo estivo, è stata effettuata partendo dall’assunto che nello studio della viabilità effettuato dalla ditta TPR PRO srl di Perugia, era la criticità principale, rispetto alla regolamentazione del traffico nel centro del paese. Una strada di quartiere sollecitata da 3441 veicoli giornalieri concentrati in due fasce orarie 7.30 – 8 e 17.30 – 18. La sperimentazione ha evidenziato come, pur rompendo le consuetudini e le abitudini dei cittadini, indirizzando il traffico su una viabilità interna alternativa, non costituisce sicuramente una soluzione ottimale. Tra qualche mese, saranno consegnati i lavori di una parte della bretella stradale di San Giustino e partiranno anche i lavori per le connessioni verdi, questo contribuirà a cambiare ulteriormente la percorribilità del paese e sarà quindi una occasione importante per tornare ad analizzare le soluzioni volte a migliorare la percorribilità e la vivibilità del nostro Paese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...