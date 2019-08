Elezioni regionali, L’Altra Umbria: “Serve discontinuità per la svolta necessaria”

L’Altra Umbria sta investendo con forza nel percorso aggregativo che ha portato al coordinamento con Il Movimento delle idee e del Fare e Umbria dei Territori per una nuova coalizione che possa garantire, attraverso la massima discontinuità con le pratiche di governo degli ultimi anni, la creazione di un fronte ampio contro la minaccia leghista. Il documento (allegato) sul quale abbiamo registrato la prime adesioni in calce è molto chiaro ed è stato condiviso dai soggetti con i quali vogliamo mettere in campo una nuova proposta per l’Umbria. Abbiamo fatto riunioni a Foligno, Marsciano e Perugia e, a breve, ci incontreremo a Terni per ampliare le sottoscrizioni a questo progetto. Su queste basi si è già riscontrata la prima risposta affermativa da parte dei Socialisti ed è aperta l’interlocuzione proficua con Verdi, Articolo 1 e tutti quei soggetti politici consci del necessario grado di rinnovamento e discontinuità necessari a giocare fino in fondo una partita per la vittoria. Vedremo in queste ore se quella di Verini è stata solo una mossa tattica o la presa di coscienza dell’unico percorso possibile per battere le destre.

Coordinamento L’Altra Umbria

Foligno in Comune

Sinistra per Spoleto

La Sinistra per Castello – Città di Castello

Altra Marsciano

@sinistra per Assisi

Sinistra Italiana – Umbria

Bene Comune – Castiglione del Lago

La Sinistra per Gualdo – Gualdo Tadino

Partito della Rifondazione comunista – SE, Umbria

Sinistra per Torgiano

Francesco Serini, consigliere comunale Citerna

Andrea Guerrieri, Assessore comunale San Giustino

Associazione politico culturale “Sinistra Umbra”

