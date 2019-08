“Torneo open” al circolo tennis di Città di Castello: Chile Fonte e Dabija i vincitori

Il tennis di alto livello ha fatto tappa anche quest’anno a Città di Castello, grazie all’impegno dello staff del Circolo Tennis, che ha portato ben 88 atleti ad esibirsi sulle veloci superfici dell’impianto in play-it del Centro Belvedere.

Nel singolare maschile (valido per il circuito “Umbria Tennis”)l’assenza forzata del vincitore delle ultime due edizioni Enrico Iannuzzi ha spianato la strada verso il successo al tennista mexico/cubano Ricardo Luis Chile Fonte, già professionista con classifica mondiale intorno al n. 400, ora coach in Italia con alcuni giovani, ma comunque in grado di giocare un tennis di assoluto rilievo. Nella finale lo ha raggiunto il giovane figlio d’arte folignate Tommaso Lippi (19 anni), autore di ottime prestazioni in precedenza ma arrivato all’ultimo atto con le pile scariche dopo un bel torneo. Semifinalisti il talentuoso Emilio Segarelli (TC Perugia), che con Chile Fonte ha dato vita all’incontro tecnicamente più pregiato del torneo, e il maestro marchigiano Valerio Moretti, sempre piacevole da vedere con il suo classico “serve and volley”.

In campo femminile (Memorial “Ugo Sorbelli”) Elora Dabija (CT Arezzo), giocatrice di livello internazionale ma da tempo dedita all’insegnamento e alla crescita di due splendide bimbe, ha dimostrato di essere tuttora di un altro pianeta per le avversarie: brava la giovanissima Michela Metozzi (Valtiberina Tennis) ad issarsi in finale, per poi inchinarsi ad una avversaria superiore.

Nelle gare di contorno gli atleti del Circolo Tennis Città di Castello si sono dimostrati più che competitivi, imponendosi con Dedo Cenciarini nel singolare di 3° categoria (su Giacomo Giovagnini – Valtiberina Tennis), mentre nel singolare di 4° categoria il derby tra Gregorio Guerrini e Mattia Mariannelli si è concluso con la vittoria in tre sets del primo.

Tanto pubblico agli incontri e alle premiazioni, alla presenza del Presidente Fitumbria Roberto Carraresi e Dell’ A.U. Stefano Nardoni per Polisport, che ha ospitato la manifestazione: un successo che ripaga gli organizzatori dell’impegno, anche in vista della ripresa dell’attività della scuola tennis, che quest’anno ha riportato nuove soddisfazioni al Circolo con la finale regionale maschile della

squadra maschile under 18 (Filippo Cardinelli, Matteo Lanari, Leonardo Romeo e Andrea Volpi).

RISULTATI

SINGOLARE MASCHILE : CHILE FONTE B. LIPPI 61 60

SINGOLARE FEMMINILE: DABIJA B. METOZZI 61 60

SINGOLARE MASCH. LIMITATO 3° CAT. : CENCIARINI B. GIOVAGNINI 61 60 SINGOLARE MASCH. LIMITATO 4° CAT.: GUERRINI B. MARIANNELLI 60 26 62

