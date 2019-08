Per la prima volta due finaliste di Miss Italia sono di Città di Castello. La soddisfazione del sindaco Bacchetta

Per la prima volta nella storia del concorso due ragazze di Città di Castello saranno alla finale di Miss Italia, in programma a Jesolo il prossimo sei settembre. “È una soddisfazione”: questo il commento del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta che aveva ricevuto Leila Rossi, Miss Umbria, e Linda Volpi, Miss Eleganza, alla vigilia della partenza per le prefinali di Mestre. “Invito i tifernati a votare quando la scelta sarà affidata agli spettatori. Meritano il nostro sostegno e il nostro incoraggiamento, non credo infatti sia mai successo che due ragazze tifernati accedano contemporaneamente alla finale di Miss Italia. Un motivo in più per tifare per loro anche se, comunque vada, per noi hanno già vinto”.

