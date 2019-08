Libro, giornate del Prato e calcio giovani: un altro fine settimana intenso a Città di Castello

Un nuovo fine settimana denso di eventi per Città di Castello con la Mostra del libro antico e le Giornate dell’Artigianato storico del Prato, la 30° edizioni di Calcio Giovani: da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre 2019 nel centro storico e allo stadio Bernicchi.

La XIX Mostra del libro antico e della stampa antica di Città di Castello si aprirà alle 14.00 per gli operatori commerciali e alle 15.00 di venerdì 30 agosto 2019 per il pubblico a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre l’orario di apertura è continuato dalle 9.30 alle 19.30 con ingresso libero. L’inaugurazione è sabato alle 9.30. Alle 10.30 nella Sala dei Fasti di Palazzo Vitelli ci sarà la consegna del riconoscimento a donna Vittoria de’ Buzzaccarini, editrice di Nova Charta. Alle 11.00 la trascrizione della Storia generale di Giovan Girolamo de’ Rossi di San Secondo sarà presentata pubblicamente, con il coordinamento di Giancarlo Mezzetti, e con interventi del sindaco e presidente della provincia di Perugia Luciano Bacchetta, del presidente dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi, di Paolo Tiezzi Maestri Presidente Società Bibliografica Toscana, di Eugenio Giani, storico e presidente del Consiglio della Regione Toscana ed i relatori Guido Perra e Pier Luigi Poldi Allaj. Per l’occasione sarà inaugurato l’ascensore di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

Le Giornate dell’Artigianato storico del Prato alla loro XIX° edizione si svolgeranno da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre 2019 nel rione Prato. Saranno inaugurate ufficialmente sabato 31 agosto alle 17.00 in via San Florido, versante Porta Prato. Il programma però prenderà il via venerdì 30 agosto 2019 alle 18.00 con l’apertura del mercato e delle botteghe artigiane. Sabato 31 agosto alle 10.00 l’apertura dei mercati e alle 12. 30 delle taverne. Che per cena riapriranno alle 19.00. Domenica 1 Settembre alle 11.30 la messa nella chiesa di Santo Spirito e alle 16.00 il Corteo storico. Mercto dalle 10.00 in poi e Taverne dalle 12.30. Da domani e fino a domenica 1 Settembre Calcio Giovani 90 ospiterà circa 300 calciatori in erba e la terza edizione del premio giornalistico Fabio Pelosi.

