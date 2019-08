Esami e controlli anche a prezzi scontati per i soci dell’Associazione Cardiopatici Alta Valle del Tevere “Gli amici del Cuore”

I soci dell’Associazione Cardiopatici Alta Valle del Tevere “Gli amici del Cuore”, oltre ad usufruire di un certo risparmio di tempo, possono effettuare esami e controlli anche a prezzi scontati.

Avviene a Città di Castello, presso la farmacia “La Tina” di Via Moncenisio dove, grazie alla disponibilità del dott. Ortalli, presentandosi con la tessera sociale regolarmente vidimata per l’anno in corso gli stessi avranno a disposizione personale qualificato per esami di emoglobina glicata, trigliceridi, glicemia e profilo lipidico (colesterolo hdl, ldl e totale).

I soci che pur avendo rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso non avessero fatto vidimare la tessera o l’avessero smarrita, possono recarsi

nella sede del sodalizio (Loggiato Gildoni) il martedì, giovedì e sabato

dalle ore 10 alle ore 12.

