“Campagna in Festa” di San Leo Bastia: Giovedì 5 settembre cena di beneficenza organizzata dall’associazione “i fiori di Lillà”

Il Presidente Luca Secondi ed i Soci tutti dell’Associazione di Volontariato I Fiori di Lillà sono lieti di informare che anche quest’anno si terrà l’oramai tradizionale Cena Sociale di Beneficenza all’interno della Manifestazione “Campagna in Festa” di San Leo Bastia in collaborazione con la Pro Loco di San Leo Bastia, i cui volontari si vogliono anticipatamente ringraziare.

La cena, che si terrà giovedì 5 settembre prossimo a partire dalle ore 20.00, avrà un menù ricco e gustoso tradizionalmente a base di funghi (antipasto misto con affettati e formaggi, tagliatelle ai funghi, capocollo, salsiccia e funghi fritti, dolci e vin santo) al costo di € 20,00, e con la variante del menù bambino a € 12,00 (antipasto misto con affettati e formaggi, tagliatelle al pomodoro, capocollo e patate fritte).

Anche per l’importante contributo con le proprie donazioni apportato alla realtà locale nei primi cinque anni di costituzione dell’Associazione, questa nuova possibilità potrà permettere ai Fiori di Lillà di proseguire nel proprio operato: come sempre, in effetti, grazie alla preziosissima collaborazione della pro Loco di san Leo Bastia e degli sponsor, l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

In ultimo, si rammenta che il ricavato di ciascuna iniziativa operata va interamente in beneficenza a favore di quei casi – in fase di delibera e su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di Città di Castello e dei Soci stessi – che sono di volta in volta proposti e valutati.

La consultazione delle informazioni dell’Associazione sul sito www.ifioridililla.com e sulla pagina ufficiale di Facebook, dove si possono consultare tutte le prossime iniziative.

“Con la Famiglia, il Territorio, i Bambini. Giovani in solidarietà con i Fiori di Lillà!”

