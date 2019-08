Aperte le iscrizioni alla tennis academy di Polisport. Da lunedì16 settembre una settimana di prova gratuita

Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2019-2020 della Tennis Academy di Polisport, che propone corsi per bambini e ragazzi fino a 16 anni di età. Le lezioni avranno inizio lunedì 23 settembre e saranno precedute da una settimana di prova gratuita da lunedì 16 settembre a venerdì 20 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso i campi da tennis coperti del Centro Belvedere, con la presenza dei maestri federali di Polisport. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al responsabile Roberto Rossi (349.

) presso il palazzetto dello sport, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sabato compreso.