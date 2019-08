Amministratori e consiglieri dell’Alta Umbria: “bene Verini, ora tavolo comune per programma e candidato”

“Promuovere un tavolo di centro sinistra insieme a un coinvolgimento dei territori nella costruzione del programma e della lista“. Queste le richieste degli Amministratori e consiglieri dei comuni dell’Alta Umbria Michelle Bettarelli, Paolo Fratini, Letizia Michelini, Gianluca Moscioni, Mirco Rinaldi, Benedetta Barberi Nucci e Matteo Ventanni, che in una nota prendono posizione «Bene l’apertura del commissario regionale del Pd, Onorevole Walter Verini, alle proposte sui candidati alla carica di Presidente che ora devono necessariamente passare attraverso una proposta progettuale diffusa che metta insieme tutte le forze civiche e politiche di centro sinistra che si riconoscono in questo progetto – hanno aggiunto – Un passaggio politico che potrebbe essere facilitato dalla creazione di un tavolo composto da tutti coloro che vogliono partecipare al progetto; un tavolo che si possa auto convocare e in cui discutere in completa trasparenza le linee programmatiche e i candidati per l’Umbria che vorremmo».

«I nostri territori mostrano come i progetti, la squadra, le persone contano e molto. Lo dimostra il recente risultato elettorale con l’elezione e la riconferma di diversi Sindaci di centrosinistra contestuale al pessimo risultato delle elezioni Europee.>>

«A tale proposito auspichiamo che il Partito Democratico dia un contributo fattivo alla costruzione del progetto e della piattaforma – hanno concluso – che dovrà inoltre essere consequenziale alla scelta di non voler fare proposte proprie nella candidatura a Presidente, auspicando un coinvolgimento dei territori per la costruzione del programma e per il rinnovamento totale della lista , come nella facoltà del commissario».

Michele Bettarelli – Vice Sindaco Città di Castello

Paolo Fratini – Sindaco San Giustino

Letizia Michelini – Sindaco Monte Santa Maria Tiberina

Gianluca Moscioni – Sindaco Lisciano Niccone

Mirco Rinaldi – Sindaco Montone

Benedetta Barberi Nucci – Capogruppo Citerna

Matteo Ventanni – Capogruppo Umbertide

