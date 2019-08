VENERDI’ 30 AGOSTO 2019 DALLE 21:00 ALLE 23:00 Pinacoteca comunale di Città di Castello, PINACOTECA AL CHIARO DI LUNA CON…..

VENERDI’ 30 AGOSTO 2019 DALLE 21:00 ALLE 23:00

Pinacoteca comunale di Città di Castello (PG)

PINACOTECA AL CHIARO DI LUNA CON…..

In via del tutto eccezionale, in occasione delle Giornate dell’Artigianato Storico, visita guidata in costume rinascimentale…e… chi sarà ad accogliervi? Angela Paola o Laura? Venite a scoprirlo.

Costo: € 4,00 a persona. Visita guidata alle 21:15.

Informazioni:

PoliedroCultura 0758554202 / 0758520656 cultura@ilpoliedro.org

