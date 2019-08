Domani si alza il sipario sulla Fratta dell’800

E’ tutto pronto per l’inizio dell’edizione 2019 della “Fratta dell’800”. La rievocazione prenderà il via ufficialmente giovedì 29 agosto, alle 21.30 in piazza del Mercato con il saluto del sindaco Luca Carizia al quale seguirà il corteo, accompagnato dalla Banda Città di Umbertide, delle autorità civili e militari che si dirigerà in piazza Matteotti, dove verrà inaugurato il monumento a Giuseppe Garibaldi. Successivamente, ai piedi della Rocca, a partire dalle 22.30, è previsto il concerto della Fanfara Regionale Umbra dei Bersaglieri “Renato Salucci”.

In piazza Matteotti, alle 22.15, si svolgerà “Zero Patollo”, prima prova del Torneo delle Locande organizzato dai Freghi dei Giochi. Al Teatro dei Riuniti, alle 21.30 e alle 22.30, si terrà lo spettacolo di arte animata “Falsi d’attore: Francesco Hayez”, a cura dell’ Accademia dei Riuniti in collaborazione con il Campus “Da Vinci”. Alle 22.30 a Santa Croce tornano i “Notturni al Museo” con il concerto “A proposito di Rondò Veneziano”, nel quale si esibiranno Martina Aridei, Gabriella Brancato, Gianfranco Contadini, Clarissa Poleri Alunno, Andrea Savino, Azzurra Zappalà. In piazza delle Erbe, alle ore 21 aprirà i battenti il Caffè degli Artisti dove, tra assenzio e spiriti, saranno messe in scena improvvisazioni teatrali a cura dell’Accademia dei Riuniti.

Inoltre, per le vie e le piazze del borgo saranno presenti artisti e spettacoli itineranti, giocolieri, saltimbanchi, mangiafuoco, uomini forzuti, poeti, comici erranti, cantastorie, briganti, stornellatori e fanfara della banda cittadina. Le varie locande e taverne effettueranno autonomamente spettacoli, concerti, interventi di artisti di strada e musicisti.